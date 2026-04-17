El presidente Gustavo Petro afirmó este viernes que con Cuba hay que “hablar” y que el bloqueo estadounidense sobre la isla es “genocidio”, porque conlleva “matar a un pueblo de hambre”.

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“El bloqueo es genocidio, matar a un pueblo de hambre, eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad”, dijo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE.

El mandatario dijo que Estados Unidos “piensa ir a atacar con misiles, imponerse” en Cuba, en referencia a las amenazas de Trump de hacerse con la isla por la fuerza y, a su juicio, “no deberían hacerlo”.

“¿Entonces qué hay que hacer con Cuba? Hablar”, comentó a continuación.

“Cuba es diferente a Venezuela” y eso Estados Unidos no lo ve, porque la isla “vivió una revolución profunda, una de verdad”, argumentó el mandatario.

Por eso, en Cuba hace falta “diálogo y también democracia, pero una democracia popular, no la que se cree que es Washington”, agregó.

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Petro está de visita en España para participar en un foro de líderes progresistas en Barcelona en el que también intervendrán, entre otros, los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Uruguay, Yamandú Orsi .