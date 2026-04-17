Las recientes mejoras de Threads están llegando primero a sus aplicaciones en iOS y Android, algo esperable si se tiene en cuenta que la mayoría de la actividad en esta red social ocurre desde dispositivos móviles. En contraste, el uso de la versión web sigue siendo limitado, como ya se había señalado previamente en TN Tecno.

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Asimismo, esto no significa que el sitio threads.com quede rezagado de forma definitiva. De hecho, Meta dio a conocer esta semana una actualización para la versión en navegadores que incorpora, además, una función importante que ya existía en las apps móviles.

Sin embargo, estas novedades aún no están disponibles para todos los usuarios. Por ahora, se encuentran en fase de pruebas con miras a un lanzamiento más amplio en el futuro.

De acuerdo con Engadget, este rediseño era esperado por el reducido pero constante grupo de usuarios que utilizan la plataforma desde navegadores. La actualización no solo plantea una nueva apariencia, sino que también suma una herramienta clave: los mensajes directos.

El anuncio fue realizado por el director de la red social, Connor Hayes. Entre los cambios, destacó una renovación de la interfaz web que facilita el desplazamiento entre los distintos feeds, mejorando así la experiencia de navegación.

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Asimismo, el nuevo diseño incorpora accesos rápidos en una barra lateral ubicada a la izquierda, donde se incluyen opciones para ver publicaciones guardadas, consultar estadísticas, revisar la actividad y alternar entre los diferentes feeds.

“Si bien estas funciones ya estaban disponibles en la versión web, muchas eran difíciles de encontrar”, señala la fuente, que también recuerda que anteriormente acceder a las estadísticas requería entrar al perfil o fijarlas manualmente.

Como se mencionó, uno de los cambios más relevantes es la llegada de la mensajería directa a la versión web. Con esta incorporación, Threads suma una bandeja de entrada para los usuarios que acceden desde el navegador.

Esta función era especialmente solicitada, considerando que los mensajes directos habían sido implementados en las aplicaciones móviles a mediados del año pasado.

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En cuanto a su disponibilidad, Hayes explicó que las pruebas ya están en marcha, aunque no ofreció una fecha concreta para su lanzamiento. Lo que sí aseguró es que la compañía continuará destinando recursos y esfuerzo a este tipo de mejoras.

Finalmente, cabe destacar que esta actualización resulta significativa, ya que la última gran renovación de la versión web de Threads se había realizado hace un año, exactamente en el mes de abril de 2025.