El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dio inicio este fin de semana al proyecto de mejoramiento de la vía K15-Los Morales-Valencia, una intervención estratégica que impactará directamente la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico del Alto Sinú.

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El importante proyecto contempla el mantenimiento de aproximadamente 73 kilómetros de vía secundaria, así como la construcción de un nuevo puente vehicular sobre la quebrada Aguas Prietas, en el tramo entre la Ye de Los Morales y Valencia, un punto crítico que hoy presenta condiciones de riesgo para los usuarios.

La obra beneficiará a más de 138.000 habitantes de los municipios de Valencia y Tierralta, fortaleciendo la conexión con la vía hacia Montería y Planeta Rica, y facilitando el transporte de productos agrícolas como plátano, yuca, cacao y palma, pilares de la economía rural de la región.

El mandatario destacó la importancia de esta intervención como una de las apuestas más significativas en materia de conectividad:

“Esta es una obra histórica para el departamento de Córdoba. No solo estamos mejorando una vía, estamos conectando oportunidades, fortaleciendo el campo y dignificando la vida de miles de familias que durante años esperaron una solución real. Esta inversión demuestra que cuando trabajamos articuladamente, logramos transformar territorios y llevar desarrollo donde más se necesita”.

Con una inversión superior a los 32 mil millones de pesos, esta intervención ayuda a mejorar la infraestructura vial y promover la competitividad regional, en línea con el Plan de Desarrollo “Córdoba lo tiene todo para estar a otro nivel”.

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Además del mejoramiento de la calzada, el proyecto incluye obras de drenaje, señalización vial y acciones que permitirán aumentar la seguridad en la vía, reduciendo riesgos de accidentalidad y garantizando una movilidad más segura para todos los usuarios.

Zuleta Bechara recordó que esta vía debió ser mejorada hace varios años, pues el Gobierno Nacional cuando trasladó el peaje del km 18 al km 12, se comprometió a mejorar este corredor, pero esta inversión nunca llegó. Hoy, con recursos de la Gobernación de Córdoba se financia la obra que durante años habían esperado los habitantes del Alto Sinú.