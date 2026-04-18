Con el fin de garantizar la transparencia en los comicios comunales del próximo 26 de abril, la administración departamental lideró en Montería una jornada de formación dirigida a los miembros de los tribunales de garantías de la capital cordobesa.

El encuentro, desarrollado en el auditorio del Liceo Juan Manuel Méndez Bechara, dio continuidad a la agenda regional que inició durante la mañana en los municipios de Cereté y San Pelayo. Esta jornada permitió que la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana brindara herramientas técnicas a los ciudadanos encargados de velar por el cumplimiento de las normas en sus barrios y veredas.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Durante la actividad, Denis Montalvo Oviedo, coordinadora de Participación Ciudadana, y Ever Díaz Bedoya, profesional del área técnica de la Secretaría del Interior, asesoraron a los líderes en la resolución de inquietudes sobre el proceso.

“Estamos llegando a cada zona del territorio cordobés para brindar las garantías necesarias y proteger la voluntad de las comunidades en los comicios que se avecinan”, indicó Díaz Bedoya.

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Este despliegue hace parte del cronograma lineal que recorrerá el departamento hasta el próximo 24 de abril, asegurando que los delegados de todas las subregiones cuenten con el conocimiento técnico y legal necesario para el éxito de la jornada democrática.

El presidente de la Federación Comunal de Montería, Jairo Mafioly Colón, realizó una intervención pedagógica sobre la aplicación del cociente electoral y la dinámica de las tarjetas electorales. “El éxito de este ejercicio radica en la rigurosidad de los procesos; este sistema permite una asignación proporcional para que todos los sectores cuenten con vocería”, enfatizó Mafioly.