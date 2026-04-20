Este lunes 20 de abril inicia el Burger Master 2026, uno de los eventos gastronómicos más esperados en el país, pues las hamburguesas las encontrará a un módico precio.

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Este año participarán más de 50 ciudades, entre ellas Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, y Bucaramanga. El evento que será hasta el próximo domingo 26 de abril promete vender y sorprender los paladares de los colombianos.

Las hamburguesas tendrán un precio único de $21.000, lo que permite a los asistentes probar diferentes propuestas sin afectar demasiado el bolsillo. Hay que aclarar que ese precio es solo la hamburguesa, si desea papas y bebida, es otro precio de acuerdo al restaurante.

Los usuarios pueden consultar los restaurantes inscritos y votar por sus favoritas a través de la app TULIO, herramienta clave para definir a los ganadores.

Todos los restaurantes se han preparado durante años para ofrecer lo mejor durante el evento, pero algunos han señalado datos bien impresionantes e interesantes.

Por ejemplo, Caracol Radio entrevistó a Bícono, en Bogotá y reveló que compraron más de siete toneladas de carne para satisfacer al comensal.

Según explicó al medio Lorenzo Mazuera, gerente de operaciones, la idea se basa en una salsa secreta diseñada para ser el elemento central de la hamburguesa y beneficiar a muchas personas.

“La idea fue crear una salsa súper adictiva y diseñar la hamburguesa para que combine perfectamente con ella”, señaló en la entrevista con Caracol Radio.

Asimismo, Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, indicó que lo importante es que todo salga bien y superarse de las ediciones anteriores.

Con entrevista con Portafolio el creador del evento señaló que le recomienda a los restaurantes no vender tantas hamburguesas sino calidad, que estén bien hechas. “Por favor, no vendamos tantas hamburguesas, vendamos mejores hamburguesas”, indicó en el medio.

Restaurantes en Barranquilla participantes del Burger Máster 2026

Vanfran Burgers

Big Bites

La Guapa

Lug Burger & Rock

Muncher

Tropique

La Duquesa Burger Grill

Enzo

Colmillo

L’eden Gastro Bar

Chori

Street Burger

La Hierra

Barbecue Garage

Grab

El Parche

Machete Burger

Moratto