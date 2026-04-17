En la clausura del Congreso de Naturgas, el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, confirmó el inicio de perforación del pozo exploratorio Sandía, en conjunto con Petrobras.

En ese sentido, el directivo de la estatal petrolera sostuvo que esto viene siendo una estrategia para incrementar la disponibilidad de gas mediante ajustes operativos y nuevos desarrollos.

Hay que señalar que el pozo Sandía se encuentra ubicado en el bloque GUAOFF-0, donde también se desarrollan los proyectos Sirius y Copoazu, y corresponde al último pozo de la campaña exploratoria prevista para este año.

“Tenemos pozos, tenemos que desarrollarlos, tenemos que trabajar todos para poderlos empujar, pero también tenemos que tener soporte”, socializó Hurtado en su discurso.

Además, el presidente encargado de la compañía reveló detalles de los tres proyectos de regasificación que tendrá la empresa. Dentro de ello, indicó que el del Pacífico, se prevé que entre en operación en agosto 2026, mientras que el de Puerto Bahía, en Cartagena, comenzará en diciembre de 2026. Finalmente, el de Coveñas iniciará operación en el segundo semestre de 2029.

A su vez reveló en su presentación que la inversión en proyectos de exploración y desarrollo de gas en 2026 llegará a USD625 millones.

“Se ejecutarán cinco pozos de planeación en el Piedemonte, tres más en el norte de Colombia y dos pozos ejecutados costa afuera”, sostuvo.