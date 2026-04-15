Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural), afirmó que en Colombia, antes de que comenzara el conflicto, ya se había garantizado la contratación de gas importado hasta mayo de 2026. Añadió que las consecuencias que está asumiendo Europa con el conflicto no las tiene Colombia, puesto que ya se había garantizado la importación del energético hasta la fecha mencionada (mayo de 2026).

Durante el Congreso de Naturgas que se celebra en Cartagena, la dirigente gremial enfatizó que si se sale a contratar nuevos suministros para abastecer la demanda desde junio, sí podría haber impactos.

De igual manera, expresó que pese a la volatilidad que puede registrar el precio del gas natural licuado en un periodo de incertidumbre sobre la oferta del energético, en los últimos días el precio ha bajado.

“Si el conflicto se prolonga y salimos a comprar en mayo el gas natural licuado para abastecer los siguientes meses desde junio, probablemente el mercado internacional va a tener una presión sobre los precios locales”, socializó Murgas.

En ese sentido, explicó que Colombia compra en el mercado spot, que es a corto plazo, y que también se hace a través de barcos que van pasando por el mar Caribe y el país aprovecha la oportunidad para hacer las comercializaciones.