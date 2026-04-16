Scotiabank Colpatria confirmó esta semana el cierre de sus cuentas en redes sociales, lo que marca el final definitivo de su operación en Colombia. Esto ocurre cuatro meses después del anuncio de integración de esta entidad financiera con Davivienda Group para la creación de un nuevo banco llamado Davibank.

Lea: Atlántico, en el top 3 nacional en ventas de vivienda nueva y proyecta cierre de año con más de 15 mil unidades vendidas

Logos de Davivienda y Scotiabank.

“Este perfil es parte de nuestra historia, el futuro está en DAVIbank Colombia. Estamos a punto de completar nuestra mudanza digital. Queremos que sigas conectado con la información y el respaldo de siempre. ¡Te esperamos en nuestra nueva casa!“, publicó Scotiabank en su cuenta de Linkedin.

Davivienda Group es la entidad holding bajo la cual se integran las operaciones con Scotiabank Colpatria en Colombia, Costa Rica y Panamá. Esto no quiere decir que el banco Davivienda desaparece, pues este continuará operando de manera independiente a DaviBank, sin impactar a sus clientes.

Lea: El déficit fiscal de Colombia inició el 2026 con su peor registro en 22 años

Esto como parte de un avance estratégico en el posicionamiento de Davivienda en la región al mantener la experiencia global de Scotiabank que se convierte en accionista del banco colombiano.

En otras palabras, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank adquirió una participación del 20 % en Davivienda Group.

Con esta operación, Davivienda Group alcanza más de 29 millones de clientes, y activos superiores a US$60.000 millones, con un crecimiento aproximado del 37 %.

Lea: ¿Dian devolverá los 25 mil millones de pesos recaudados durante la emergencia económica?

Así, desde diciembre pasado todos los clientes de DAVIbank tienen cuatro veces más cajeros para retiros gratis e ilimitados con Davivienda. También tienen cinco veces más oficinas para pagos a productos de crédito, depósitos en efectivo a cuentas y recaudos empresariales con Davivienda.

Davivienda Group Crecen las alertas por estafas digitales tras el anuncio de DAVIbank

La Junta Directiva de DAVIbank designó como presidente del banco a Jorge Rojas Dumit, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con especialización en finanzas de la Universidad EAFIT-CESA INCOLDA y Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) del INALDE.

Jorge cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sector financiero liderando estrategias de crecimiento, transformación comercial, desarrollo de negocios en banca personal y empresarial e integraciones exitosas en organizaciones como Davivienda y Colpatria.

Lea: Indemnización por despido sin justa causa en Colombia 2026: así se calcula y qué debe pagar el empleador

Fue vicepresidente de Banca Empresarial e Internacional de Banco Colpatria, Presidente de Leasing Bolívar, Vicepresidente de Banca de Empresas del Banco Davivienda y, antes de su designación, se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo Comercial del Banco Davivienda.

“Estoy muy entusiasmado de ser parte de este gran paso y presentar a DAVIbank como la unión entre lo mejor del mundo, la solidez, la cercanía, la innovación, que se traduce en muchísimos beneficios que desde hoy, empiezan a marcar el camino de esta nueva era para nuestros clientes.” afirmó Jorge Rojas, CEO DAVIbank.