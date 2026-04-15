Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), contó detalles del panorama actual de este energético. En ese sentido, durante la rueda de prensa previa a Congreso del gremio en Cartagena, manifestó que ante los movimientos de Estados Unidos de levantar sanciones a Venezuela, cree que el vecino país va en el camino correcto, particularmente si se quiere pensar en importar gas desde ese territorio.

“Venezuela va en el camino correcto, pero no es ni la única opción ni la única fuente que debamos habilitar como país. Necesitamos habilitar todas las fuentes locales incrementando la producción nacional y externa que vengan en estado gaseoso a través del gasoducto Antonio Ricaurte y que vendan en estado líquido a través de barcos por el mar Caribe o el Pacífico”, expresó Murgas,

En ese sentido, recordó que en Venezuela se han otorgado licencias generales, y se aprobó hace poco una ley interna de hidrocarburos que dan buenas señales para que compañías extranjeras entren a operar o incrementar esa producción, sin embargo, sostuvo que no es suficiente para tener total confianza inversionista que permita, de manera más ágil, traer gas venezolano.

“Pero sí hay que apostarle a recuperar toda la infraestructura insistente tanto en Colombia como en Venezuela. La industria del gas natural ve con buenos ojos que hagamos la recuperación de esa infraestructura existente y que se puedan crear más señales de las que ya se han dado para generar confianza inversionista que nos pueda garantizar ese suministro”, manifestó la dirigente gremial.