La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) negó este miércoles a la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S – INDEGA S.A.S., de Coca-Cola FEMSA, en el municipio de La Calera, la continuidad de uso de tres de los siete manantiales de los que venía extrayendo agua y reduciendo de 3,23 a 1,9 litros por segundo los volúmenes de captación de los cuatro restantes.

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A través de un comunicado, la CAR explicó la que decisión fue soportada en un riguroso análisis técnico y jurídico realizado en respuesta a las solicitudes formales de la comunidad, las autoridades locales y organizaciones civiles, así como de terceros intervinientes y órganos de control.

La autoridad ambiental dispuso que la empresa no podrá seguir utilizando las aguas subterráneas de los pozos 5, 6 y 7, ubicados en el predio Los Cerritos, de la vereda Santa Helena, en el municipio La Calera, y dio aval al aprovechamiento del líquido en los pozos 1, 2, 3 y, 4 del predio San José, de la misma vereda, pero con una reducción del 42 %.

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La CAR también redujo de diez a cinco años la vigencia de los permisos otorgados a INDEGA S.A.S, al cabo de los cuales se revisará la conveniencia de prorrogar o no, siempre que las condiciones de oferta lo permitan.

“Hemos sido cuidadosos en garantizar que nuestras decisiones se basen en análisis de datos técnicos y científicos, en modelos de balance hídrico para promedios históricos, secos y lluviosos y en la garantía de los espacios de participación ciudadana, incluyendo una audiencia pública”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

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Respecto de la prórroga concedida sobre los manantiales 1, 2, 3 y 4, Ballesteros indicó que la empresa embotelladora asumirá en lo sucesivo un conjunto de obligaciones de inmediato cumplimiento, entre ellas la instalación de un sistema de medición que permita conocer en tiempo real el caudal captado en litros por segundo de los nacimientos autorizados.

INDEGA S.A.S deberá además presentar un plan de compensaciones ambientales, esta vez bajo el nuevo régimen expedido el año pasado por la CAR mediante la resolución 284 de 2025, “el cual es mucho más exigente que la norma anterior y según el cual la embotelladora deberá enfocarse en cuatro ejes, para resarcir a los ecosistemas y a sus comunidades”.

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Según la CAR, la decisión también tuvo en cuenta los escenarios de variabilidad climática previstos, así como los efectos que estos pueden traer sobre la oferta hídrica en el municipio de La Calera.

“En caso de presentarse eventos naturales de sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, se deberá suspender inmediatamente la captación de los Manantiales No. 1, 2, 3 y 4″, advirtió.