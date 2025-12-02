El reciente anuncio sobre la llegada de DAVIbank, la marca que reemplazará a Scotiabank Colpatria, ha despertado una ola de intentos de fraude que está preocupando a los usuarios.

En los últimos días, clientes han denunciado la llegada de mensajes por WhatsApp, correos electrónicos y enlaces falsos que solicitan actualizar datos, entregar claves o incluso realizar transferencias.

Ante el aumento de reportes, Davivienda salió a aclarar que no está requiriendo información privada ni claves bancarias como parte del proceso de transición.

Evita caer en fraudes. Usa solo canales oficiales DAVIbank. 🔐🔗 pic.twitter.com/QFzUW2WUvW — davibankcol (@ScotiaColpatria) December 1, 2025

El presidente de la entidad, Javier Suárez, confirmó que “no se está pidiendo ningún tipo de dato por ningún canal”, y recordó que los usuarios no deben realizar cambios, ni responder mensajes sospechosos.

Asimismo, la entidad explicó a través de un comunicado que tanto Davivienda como Scotiabank Colpatria continuarán operando de manera independiente. Esto significa que no hay modificaciones en las cuentas o tarjetas vigentes; las aplicaciones y servicios digitales siguen funcionando con normalidad y los canales de atención permanecen igual.

Davivienda Group Jorge Rojas, CEO de DAVIbank.

Además, Davivienda Group advirtió que este tipo de anuncios suele convertirse en un escenario ideal para que los delincuentes lancen campañas de engaño.

La entidad reiteró que solo comunican información oficial mediante sus canales institucionales, por lo que se recomienda ignorar enlaces externos, no abrir mensajes extraños y jamás entregar datos sensibles.

Recomendaciones para no caer en fraudes por Davivienda Group