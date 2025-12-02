Un domingo de juegos en un parque del barrio Santa Inés, en la comuna 3 de Medellín, terminó en tragedia para una familia. Un niño de 9 años murió luego de ingerir unas pastillas que encontró en una envoltura abandonada mientras jugaba con sus amigos.

Según testigos, el menor y otros niños se encontraban usando los columpios y resbaladeros del parque –ubicado en carrera 31A con la calle 84 - cuando descubrieron una bolsa con una pastilla en su interior.

Ante el hallazgo, uno de ellos abrió la envoltura y decidió ingerirla, seguidamente los menores partieron hacia sus hogares. El pequeño involucrado decidió contarle a su madre sobre el hallazgo de la pastilla y aseguró que se la había tomado.

Minutos después, el niño empezó a convulsionar, al parecer, por los efectos de la pastilla ingerida.

Debido a la emergencia, familiares trasladaron al niño en una motocicleta hasta el Hospital Infantil Concejo de Medellín, en el barrio Campo Valdés. Allí fue atendido, pero ingresó sin signos vitales.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantan la inspección judicial del cuerpo.

Ahora, las autoridades se centran en identificar la naturaleza exacta de la sustancia ingerida.