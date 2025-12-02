Las autoridades continúan investigando lo ocurrido la noche del pasado miércoles 26 de noviembre, cuando fueron encontrados sin vida la subteniente María Camila Mora y el capitán Pablo Andrés Masmela dentro de un vehículo particular estacionado en el Cantón Norte, en Bogotá. Las primeras hipótesis apuntan a que el oficial habría atacado a la mujer y posteriormente se habría quitado la vida.

El abogado de la familia de Mora, Luis Eduardo Leyva, entregó nuevos detalles sobre el caso y sobre el comportamiento previo del capitán, quien ya presentaba una anotación por presuntas amenazas contra otra mujer.

En entrevista con el medio La Fm, Leyva explicó que María Camila y Pablo Andrés mantuvieron una relación sentimental por dos años, pero que esta había terminado más de tres meses antes del crimen. Según el jurista, la subteniente buscaba tomar distancia, mientras que el capitán insistía en retomar la comunicación.

Imagen publicada por el medio Blu Radio

El día de los hechos, la joven de 27 años asistía a una actividad social con otros miembros del Ejército cuando fue abordada por Masmela.

“En ese momento en que ella se reúne con esta amiga, otra oficial del Ejército, le pide un momento y accede a la petición del señor Pablo, del capitán, a dialogar y lo hacen en un vehículo que está estacionado allí”, manifestó.

Accedió a hablar con él dentro de un carro estacionado dentro del destacamento, confiada, según el abogado, en que era un espacio seguro. Minutos después, se produjo el ataque.

“Esa fue la razón por la que ella accedió a hablar con él. No pensó que eso pudiese ocurrir allí”.

Asimismo, Leyva negó que hubiera una tercera persona dentro del vehículo, como circuló en algunas versiones. Aseguró que la principal testigo es una amiga de la víctima que escuchó lo ocurrido desde el exterior y alertó inmediatamente a los demás militares presentes.

“La tercera persona no es ni cómplice ni estaba dentro del vehículo. Escuchó y percibió lo que ocurrió y fue la que primero dio las voces de alerta. No hay ni complicidad ni nada”.

Otro punto que generó preocupación fue el arma utilizada por Masmela. De acuerdo con el abogado, no se trataba de un arma de dotación oficial y tampoco lo eran las que fueron halladas posteriormente en la habitación del capitán. Para la familia, esto abre un serio cuestionamiento sobre los controles para el ingreso de armamento no autorizado a instalaciones militares.

“No es suministrada por el Estado colombiano, ni tampoco las posteriores armas que se encontraron en el apartamento, en la habitación del homicida. Esto, por supuesto, genera y abre un interrogante muy fuerte en torno a los protocolos de seguridad que se tienen para ingresar este tipo de armas a destacamientos militares”, expresó el abogado.

El representante legal también confirmó que Pablo Andrés tenía una anotación en su hoja de vida por una supuesta amenaza contra otra mujer, en la que habría utilizado frases similares a las dirigidas a Mora.

“Había un antecedente con otra mujer a la que también había amenazado con las mismas palabras: si usted no es para mí, no es para nadie”.

Para Luis Eduardo Leyva, este antecedente debió activar alertas tempranas y levantar dudas sobre los filtros psicológicos y disciplinarios dentro de la institución, especialmente considerando que el oficial había aprobado recientemente el curso para ascender a mayor.

“Es que cualquier mínimo activo de violencia en ese caso debería ser considerado, pero hacía pocas semanas había pasado su curso de ascenso para mayor. Entonces uno se pregunta y se cuestiona cuáles son los filtros. Ya había un antecedente”.

María Camila Mora era oriunda de La Vega, Cundinamarca, y se había destacado dentro del Ejército Nacional. Se graduó como oficial profesional de armas y se convirtió en la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas dentro de la institución, un logro que la posicionaba como una figura prometedora en las Fuerzas Militares.