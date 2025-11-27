Como María Camila Mora fue identificada la subteniente del Ejército Nacional que fue víctima de feminicidio en la noche del miércoles 26 de noviembre, en el Cantón Militar Norte, en Bogotá.

El agresor fue un capitán del Ejército, llamado Pablo Masmela, quien se quitó la vida luego de cometer el crimen. De acuerdo con las primeras versiones, este hombre atacó a Mora con arma de fuego en la zona del parqueadero de la instalación militar.

“Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular”, indicó el Ejército en un comunicado.

La información agregó que, según se pudo establecer, “estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”.

El Ejército no dio detalles de lo sucedido, pero medios locales informaron que el crimen ocurrió en el estacionamiento del Cantón Norte donde el capitán, que estaba haciendo un curso para ascender a mayor, discutió con su expareja, una teniente de la que se había separado recientemente, a quien le disparó varias veces.

Quién era María Camila Mora

Tras conocerse la noticia del feminicidio comenzaron a trascender detalles de la vida personal y profesional de la víctima. María Camila Mora tenía 27 años y había nacido en el municipio de La Vega, en Cundinamarca.

La joven llevaba al menos cinco años vinculada al Ejército Nacional. Según 'Citytv’, María Camila Mora era graduada de la Escuela Militar de Cadetes como oficial profesional de armas.

En su trayectoria se destaca que fue la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional tras formarse en la Escuela Nacional de Aviación de la institución castrense.

En los últimos días María Camila Mora se encontraba en la base aérea de Tolemaida practicando un reentrenamiento. Allí pidió permiso para asistir a un concierto en Bogotá, por lo que el miércoles 26 de noviembre se trasladó a la capital del país y llegó al Cantón Norte, al parecer, a recoger a una amiga para ir juntas al evento musical.

En el Cantón Norte se encontró con el capitán Pablo Masmela, quien sería su expareja sentimental, y dentro de un vehículo particular, al parecer propiedad de ella, sostuvieron una discusión que terminó en el feminicidio.