La subteniente del Ejército, María Camila Mora, fue asesinada el pasado 26 de noviembre en el Cantón Militar Norte, en Bogotá, presuntamente a manos de su expareja, el capitán Pablo Masmela, quien se quitó la vida luego de cometer el crimen.

Leer más: Caso Odebrecht: Minjusticia solicita a EE. UU. información sobre el “funcionario 3″ que aparece en acuerdo de Corficolombiana

A eso de las 8:30 de la noche una serie detonaciones de arma de fuego en el parqueadero del batallón Córdoba, ubicado en las instalaciones de la Escuela de Infantería, encendieron las alarmas de los uniformados que estaban de guardia.

Sobre este hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que “personal disponible del servicio de urgencias ESM BASPC13 realiza presencia en el lugar donde sucedieron los hechos para prestar los primeros auxilios encontrando dos cuerpos dentro de vehículo los cuales ya no presentaban signos vitales”.

Lea además: “Colombia es hoy un polo de desarrollo en defensa”: coronel Nilssen Gutiérrez

De acuerdo con las primeras versiones, este hombre atacó a Mora con arma de fuego en la zona del parqueadero de la instalación militar. La información agregó que, según se pudo establecer, “estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”.

Sin embargo, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, aclaró que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja, pero que sí habían sostenido una relación sentimental, que había terminado tres meses atrás.

Lea además: Corte Suprema llama a juicio al exsenador Arturo Char por presunta compra de votos

En el hecho, también se encontraba otra subteniente del Ejército, compañera y amiga de Mora, quien estaba en la parte posterior del vehículo gris, donde se encontraron los cuerpos.

“Sacó un arma y le disparó en por lo menos cinco ocasiones y posteriormente se quitó la vida”, detalló la testigo a Noticias Caracol.

Asimismo, la defensa de la familia de la víctima explicó que Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga – también militar- cuando fue interceptada por el capitán.

Lea acá: Mindefensa advierte sobre las pesquisas contra el general Huertas que no será tolerado “un traidor”

Además, Leyva indicó que Mora fue obligada a regresar a su vehículo, pero minutos después llamó a su amiga pidiendo auxilio.

“La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la subteniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la subteniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, explicó.

Minutos después, la testigo llegó hasta el vehículo y pudo observar que arma homicida aún emanaba humo.

Lea también: Estas son las consecuencias de llenar la “lista de infieles” en Colombia, una tendencia en redes

Vale mencionar que Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional.

Ahora la familia de la subteniente adelantara acciones legales contra el Ejército y acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte.

“La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, puntualizó.