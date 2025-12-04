La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó este jueves al exsenador Arturo Char Chaljub por los cargos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Los hechos por los cuales Char Chaljub es investigado por el alto tribunal se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre ellas Aída Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política Casa Blanca, en Barranquilla.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia puede ser recurrida.

Arturo Char renunció a su curul en el Senado el 6 de febrero de 2023 para defenderse en la justicia después de ser imputado en noviembre de 2022.

La Corte Suprema consideró en ese momento que el “concierto delictivo (entre ambos) habría ido más allá de un simple convenio político”, puesto que para que Merlano fuera elegida al Senado y Arturo Char reelegido “se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos”.

En septiembre de 2023 la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra Arturo Char y en enero de 2024 el juez sexto penal municipal de Santa Marta, Carlos Humberto Coy, concedió el habeas corpus pedido por la defensa para excarcelar al exsenador, por lo que desde entonces se encuentra en libertad.