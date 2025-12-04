Verónica Alcocer se pronunció en la mañana de este jueves 4 de diciembre luego de los comentarios y versiones difundidas en los últimos días sobre su vida privada, su estadía en Estocolmo y una presunta relación con el contrato de los aviones Gripen.

Lea más: Corte confirma condena por ‘chuzadas’ en caso Avianca: exfuncionario del DAS seguirá en prisión

Hace algunas semanas se reveló que Verónica Alcocer lleva una vida “de lujo” en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, donde se ha “refugiado” desde octubre pasado tras conocerse la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluirla a ella, a su esposo, el presidente Gustavo Petro; al hijo mayor de este, Nicolás Petro Burgos, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), conocida como ‘Lista Clinton’. Así lo reveló el medio sueco ‘Expressen’.

Alcocer expresó en su cuenta de X que resulta doloroso que “la calumnia y la persecución” busquen afectar el buen nombre de una persona y llamó a la reconstrucción social desde el respeto.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”.

Ver más: Debate por infiltraciones de ‘Calarcá’ desata fuerte enfrentamiento entre Valencia y Cepeda

Asimismo, Veronica insistió en la importancia de promover un ambiente digital más responsable y empático.

“Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales. El odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad.”

Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y verdad. https://t.co/WmmOMT83za pic.twitter.com/b1vpJWPBpE — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) December 4, 2025

Ante la polémica, el presidente Petro defendió a su esposa y aseguró que no lleva una vida de lujos en Europa, como se ha sugerido en la prensa. “Verónica no vive en lujo, vive en 40 m² y allí está mi hija menor. No vive sabroso. Ninguna madre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extranjero”.

Lea también: Petro reitera invitación a guerrilla del ELN para retomar diálogos: “No hay nada que esperar”

El mandatario también rechazó la atención mediática sobre su hija menor. “La persecución a mi hija menor de edad por periodistas suecos no es legal en Suecia y es impulsada solo por la persecución que yo mismo experimento como presidente de Colombia”.

A su vez, describió a Verónica como una mujer libre que no utiliza recursos públicos. “Como la extrema derecha del país vive del Estado, no se imagina qué es vivir sin él. La extrema derecha no sabe qué es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo”.