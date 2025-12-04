El debate sobre las presuntas infiltraciones de alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), desató uno de los momentos más tensos en el Senado y terminó en un duro enfrentamiento entre los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda. Señalamientos personales, acusaciones cruzadas y recriminaciones por los procesos de paz marcaron la jornada.

Lea más: Publican hoja de vida de Alfredo Saade para ser embajador de Colombia en Brasil

Valencia, congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático, lanzó fuertes críticas contra Cepeda y los avances de la llamada ‘paz total’, especialmente en lo relacionado con el proceso con el Eln y la figura de los gestores de paz.

“Este debate parece que le molesta al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda que se ausenta y desaparece cada vez que salimos a hablar del caos de la Paz Total. No les gusta que les digan la verdad que Colombia merece saber”, expresó la senadora.

Asimismo, la congresista cuestionó la liberación de ‘Calarcá’, a quien vinculó con hechos de violencia en varias regiones. “Liberaron a Calarcá, todo gracias a la famosa resolución que convierte a los criminales en ‘gestores de Paz’. Personajes que tenían azotados a varias regiones del país”.

Ver más: “Mi vida se partió en dos”: el desgarrador mensaje del padre de Jean Claude Bossard

Y señaló que Cepeda habría coincidido en reuniones con el general Juan Miguel Huertas, mencionado en un escándalo sobre supuestos nexos entre disidencias y altos mandos del Estado.

El senador del Pacto Histórico respondió con cuestionamientos dirigidos al expresidente Álvaro Uribe y recordó la reciente condena de su hermano, Santiago Uribe, por delitos relacionados con grupos paramilitares.

“El cerco en torno al expresidente Uribe. Porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a veintiocho años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, manifestó Cepeda.

Seguidamente, se dirigió a Valencia. “La obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía. ¿Sabía de lo que pasaba en la Carolina? ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran doce o trece? ¿Los apóstoles eran doce o trece?”.

Lea también: “Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela”: Petro afirma que buscan abrir un proceso de “acuerdo democrático nacional”

Exaltada, Valencia le gritó y le dijo. “No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”. El congresista respondió pidiendo calma. “Cálmese, cálmese”.

En medio de la tensión, también intervino el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien defendió el manejo del Gobierno frente a las Fuerzas Militares. “Nunca aceptaré una orden ilegítima ni la daré. El Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jamás me ha dado una orden ilegítima o que vaya en contra de la ley”, afirmó.

Finalmente, sobre el caso del general Juan Miguel Huertas, el ministro aseguró que si se comprueba que los hechos investigados ocurrieron mientras estuvo en servicio, se tomarán medidas inmediatas: “Si no da la confianza, lo retiraremos sin duda alguna. Tenemos un código ético que respetamos y hacemos respetar”.