En Bogotá continúa la conmoción por la muerte de Jean Claude Bossard, de 29 años, que fue asesinado en medio de un intento de hurto en el sector de Chicó Navarra, al norte de la ciudaad.

El hecho ocurrió en horas del día, cuando Bossard caminaba por la calle 108 con carrera 19 tras salir de almorzar y dirigirse a su vivienda, ubicada a pocas cuadras. En ese momento, dos delincuentes en motocicleta, con placas falsas, lo interceptaron para robarle la maleta.

Durante el forcejeo, uno de los asaltantes le disparó en el pecho. De inmediato, uniformados de la Policías reaccionaron y le dispararon a uno de los responsables. El otro, un adolescente de 16 años, fue aprehendido en el lugar y sería, según las autoridades, quien accionó el arma de fuego.

Asimismo, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, tentativa de hurto calificado y falsedad marcaria. El menor aceptó todos los cargos excepto el último. Mientras avanza el proceso, permanecerá en internamiento preventivo.

Por otro lado, en la noche de este miércoles 3 de diciembre, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una velatón en memoria de la víctima. Su padre, también llamado Jean Claude Bossard, agradeció las muestras de solidaridad y pidió reflexionar sobre la violencia que vive el país.

“Les agradezco y les deseo que nunca deban pasar por esto. Mi vida se partió en dos, me queda una hija maravillosa gracias a Dios. Se me fue mi gasolina”.

A su vez, recordó que su hijo, a los cuatro años, visitó Barranquilla y desde entonces se consideraba “un costeño más”, incluso se volvió fiel seguidor del Junior F.C.. Estudió en el Liceo Alemán y posteriormente se formó en administración de empresas.

Apasionado por las motocicletas, su hijo hacía contenido en redes sociales y realizaba viajes largos en moto, llegando incluso hasta Venezuela.

Antes de finalizar su intervención, el padre hizo un llamado a la sociedad. “Yo no quiero que esto le pase a nadie. Tenemos que cambiar esta sociedad. El hombre que le disparó tenía 16 años. Un niño con un arma es un asesino. No podemos seguir dando palmadas en la espalda”.