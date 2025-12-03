En las últimas horas se conoció el último video con las que serían sus últimas palabras en vida antes de que el barranquillero Jean Claude Bossard fuera asesinado a manos de dos sujetos que intentaron atracarlo.

El joven de 29 años fue abordado por dos sujetos armados que se desplazaban en motocicleta e intentaron robarle el celular, en la Avenida 19 con la Calle 108 en la capitalina ciudad de Bogotá el pasado 2 de diciembre.

“Lamentablemente, al momento (la víctima del robo) opone resistencia y esos delincuentes de forma desafortunada le dispararon en dos ocasiones y la persona quedó tendida en la vía”, declaró a medios locales el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, el pasado martes.

Después, cuando los dos asaltantes intentaban huir, agentes de la Policía abrieron fuego y uno de los delincuentes murió, mientras que el otro fue aprehendido. Las autoridades también incautaron la motocicleta y un revólver calibre 32 con seis cartuchos.

El aprehendido, según precisó Cristancho, tiene 16 años, mientras que el otro, que murió, tendría entre 25 y 30 años.

Ambos ya se habían enfrentado a la Policía en otro incidente con disparos ocurrido en la misma zona de la ciudad el pasado 10 de noviembre.

Pero antes de ser abordado por los delincuentes y posteriormente asesinado, Bossard publicó en su cuenta de Instagram un video minutos antes de su trágica muerte no sabiendo que serían sus últimas palabras en vida.

“Bueno mientras camino a la oficina tiro un facto y me voy: Aquí en Colombia es impresionante como la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente ¿por qué son así?, no entiendo", se le escucha decir en el video.

Este barranquillero era un aficionado al golf y al motociclismo llegando a participar en varios torneos a nivel nacional. Además, era administrador de empresas y se había desempeñado como coordinador de logística de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en la capital del Atlántico en 2018.