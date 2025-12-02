Hasta el próximo 15 de diciembre los bachilleres de instituciones educativas de los municipios de Luruaco y Polonuevo (Atlántico); Calamar y San Juan Nepomuceno (Bolívar); y Remolino (Magdalena), tendrán la oportunidad de inscribirse en los programas virtuales que ofrece la Universidad del Atlántico.

La alma mater dio a conocer que se ampliará el plazo de inscripciones para los cursos ofertados a través la estrategia ‘Educación Superior a tu Colegio’ del Gobierno Nacional, como Administración de Empresas y Contaduría Pública

Los interesados podrán acceder a este formulario: https://forms.gle/SLdYYmfpUKq4Us389

Desde el Departamento de Admisiones y Registros de la Universidad del Atlántico se realizará el acompañamiento a todas las personas que registren sus datos en el anterior enlace, garantizando que puedan ser contactadas, orientadas y guiadas durante todo el proceso de inscripción de manera oportuna y efectiva.

Algunos de los requisitos para la postulación son los siguientes:

- Ser egresado de una institución educativa ubicada en alguno de los municipios focalizados: Luruaco y Polonuevo (Atlántico); Calamar y San Juan Nepomuceno (Bolívar); y Remolino (Magdalena).

- Haber obtenido el título de Bachiller o Acta de Grado.

- Haber presentado el examen Saber 11 del ICFES, en cualquiera de sus versiones desde 2014.

- Llenar los datos del formulario correcta y claramente.