El dolor embarga hoy a la familia Malkun, luego de la lamentable y repentina muerte de Lisette Malkun Zarur, una destacada chef barranquillera, quien se especializaba en la gastronomía árabe.

Su deceso se produjo en la noche del lunes 1 de diciembre en la carrera 57 con calle 81 - 15, barrio Alto Prado, norte de Barranquilla, donde la mujer de 55 años de edad cayó de un octavo piso y falleció en el instante.

De acuerdo con las declaraciones que dieron algunos de los familiares a las autoridades, Lisette Malkun presentaba un cuadro depresivo. En redes sociales sus seres queridos lamentaron profundamente su muerte y enviaron mensajes de condolencias.

Facebook Lisette Malkun Lisette Malkun junto a la también chef Leonor Espinosa de la Ossa.

El mensaje más sentido y emotivo fue el de su hermano Orlando Malkun, quien también es un destacado chef de la ciudad. “Hermanita querida, lamento profundamente la forma en que te despediste. Todavía siento que no he terminado de asimilar lo que pasó, pero desde lo más profundo de mi corazón estoy buscando la fortaleza necesaria para mantenerme en pie, para no perderme, para honrarte como mereces”, comenzó diciendo el joven.

En la publicación compartida en sus redes también expresó: “Gracias por enseñarme lo que es el amor de un hermano. Gracias por creer en mí justo en los momentos en los que más lo necesitaba. Gracias por ser luz cuando yo estaba lleno de oscuridad.Gracias por acompañarme siempre, aun cuando yo no siempre estuve a tu altura”.

También recordó su pasión en la cocina: “Cómo olvidar cada plato que me enviabas para que lo probara, tu admiración por mi trabajo, tu orgullo cuando me veías cumplir mis sueños y transformar lo imposible en realidad“, se lee en la emotiva publicación.

Y concluyó: “Te prometo que seguiré luchando, que seguiré avanzando hasta llegar a donde mi destino me lleve. No solo por mí, sino también por ti… por tu luz, por tu legado, por todo lo que dejaste sembrado en mí“.

¿Quién era Lisette Malkun?

Malkun Zarur era conocida en la capital del Atlántico por ser una chef especialista en comida árabe y cocina de tradición. “De generación en generación, he conservado el secreto del auténtico sabor de la Cocina Árabe”, así describía su proyecto gastronómico del que hace mucho no estaba muy pendiente, según lo que dejan ver sus redes sociales.

Lisette cocinaba para figuras de renombre nacional como al ‘Pibe’ Valderrama al que llegó a considerar como su “mejor cliente”. Y llegó a codearse con figuras como Leonor Espinosa de la Ossa, considera como la mejor chef femenina del mundo, según el listado The World’s 50 Best Restaurants.

Su trabajo también consistía en la realización de cáterin para grandes eventos a los que era invitada por su destacada labor gastronómica.

Las exalumnas del desaparecido colegio Saint Mary School lamentaron el fallecimiento de la chef y una de sus egresadas: “Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza. A sus amigas del colegio, les enviamos toda nuestra fuerza y un abrazo enorme. Sabemos lo mucho que la querían, lo especial que era para cada una de ustedes y el vacío que deja su ausencia”.

¿Dónde buscar ayuda?

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene un programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), realizando el acompañamiento familiar, según la necesidad de cada paciente.

La dependencia recalcó que se cuenta con una línea de atención en salud mental (3176218394), la cual está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y es atendida por profesionales para ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.