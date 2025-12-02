Tres meses después de la desaparición de Neira y su hija de 10 años en el barrio Mequejo, Mayra, hermana de la mujer, aseguró que las labores de búsqueda están detenidas y que, pese a las pruebas adelantadas en la vivienda, no ha observado nuevos avances en el caso.

“Todo está quieto, todo está callado. Yo siento que no avanza nada”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

La mujer relató que la semana pasada peritos realizaron pruebas de luminol en el inmueble y que, tras esa intervención, fueron evidenciados rastros de sangre en distintos puntos.

“Después que colocaron la prueba fue que brotó todo. Antes no se veía nada. Hay sangre en la pared, en la cama de la niña y en la sábana”, afirmó el familiar que dicha investigación, fue llevada por los investigadores para análisis.

Excavaciones incompletas

Mayra aseguró que, pese a los hallazgos, las excavaciones en el predio no se han completado.

“El patio no lo acabaron. Faltan el baño, la parte de atrás, los barrancos. No han terminado”, explicó.

Señala al compañero sentimental

La hermana de la desaparecida insistió en que el principal sospechoso es la pareja de su hermana, quien, según ella, continúa moviéndose por el sector.

“¿Por qué ese hombre está suelto? Él es el único sospechoso. Vivía con ella y era la única persona que estaba ahí”, expresó.

Dijo que varios vecinos lo habrían visto recientemente.

“Anda por el barrio como si nada. Lo vieron ayer y hoy a las seis de la mañana subiendo las lomas”, afirmó.

También mencionó que el hombre podría estar entrando nuevamente a la vivienda:

“Vimos una colchoneta en el piso y las latas que estaban despegadas ahora están acomodadas. Alguien se está quedando ahí en las noches”, aseguró.

“Estoy sola dando la cara”

Mayra sostuvo que es el único familiar presente en el país y que permanece en la zona a la espera de respuestas.

“Yo no vivo acá, vivo en Bogotá, y estoy aquí por lo que pasó. No tengo plata ni trabajo. Estoy sola”, dijo.

La mujer cuestionó la falta de atención institucional.

“Siento que como somos extranjeros no le ponen interés. No fueron dos animales; son dos seres humanos, una menor de 10 años”, manifestó.

Finalmente, pidió que se reanuden las excavaciones y que el caso no quede en silencio.

“Queremos justicia. No escucho nada del caso y no veo movimiento de nadie”, concluyó.