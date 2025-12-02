El cantante Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron rescatados este martes por unidades del GAULA de la Policía Nacional, luego de permanecer 15 días secuestrados en una zona rural del municipio de La Sierra, sur del Cauca. Los dos habían sido privados de la libertad el 18 de noviembre en la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío.

La operación, desarrollada en la vereda Chorritos, permitió también la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro.

De acuerdo con la Policía, en el operativo participaron los Comandos Jungla, el GOES, personal del Área de Aviación Policial y unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los comandos ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio y lograron la liberación sin que las víctimas resultaran lesionadas.

Policía Nacional

Durante la intervención se incautó una pistola calibre 9 mm, que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Los avances de la investigación apuntan a que los responsables serían integrantes del frente ‘Carlos Patiño’, estructura vinculada al Estado Mayor Central. Según información preliminar, los secuestradores habrían exigido $7.500 millones por la liberación de Ayala y su mánager, incluso con un plazo de 72 horas para pagar.

El ministro de Defensa informó del rescate a través de una comunicación telefónica que realizó en altavoz frente a los medios, en la que le dio la noticia al cantante Giovanny Ayala, padre del artista liberado.

“Estoy llamando a Giovanni Ayala para informarle que su hijo fue liberado”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa ante los medios minutos antes de que Giovanny atendiera el llamado.

- Giovanny, qué alegría escucharlo (…) muy feliz de escucharlo, ¿cómo está? —Dijo el ministro.

- Ministro, muy feliz, feliz de escuchar esta noticia —respondió el padre de Miguel.

Acto seguido, el ministro Sánchez resaltó la labor de los uniformados que participaron del rescate y le aseguró al cantante de música popular que pronto podría abrazar a su hijo. “Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el mánager también fue liberado. Fue una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes. Lo más importante es saber que su hijo, Miguel, está vivo y va a estar pronto abrazándolo a usted”, señaló el jefe de la cartera.

El ministro confirmó que ambos fueron hallados “en perfectas condiciones”, aunque en un sitio precario: “Básicamente en unas carpas ahí metidos en el monte, unas carpas improvisadas (…) infrahumano es privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero”.

Policía Nacional

El funcionario señaló que en la zona delinquen estructuras asociadas a alias Iván Mordisco y que todavía se debe confirmar si los secuestradores actuaron como “outsourcing” de ese grupo: “En esa zona delinque un cartel del narcotráfico de alias Mordisco y delinque alias Marlon, por quien hay una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por información que nos permita capturarlo”.

El GAULA continúa con las labores para identificar a los demás miembros de la estructura criminal involucrada en el secuestro. Las autoridades señalaron que la captura lograda en el operativo será de suma importancia para avanzar en las imputaciones.