Este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la alentadora noticia del rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager, quienes fueron secuestrados el pasado 18 de noviembre en una zona rural del municipio de La Sierra, sur del Cauca.

Hijo de guardia del Inpec asesinado por miembros de su familia en Montería exige justicia ante posibles beneficios para presuntas implicadas

La operación, desarrollada en la vereda Chorritos, permitió también la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro. Además señalan a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ como el grupo armado ilegal que estaría detrás de este doble secuestro.

Los avances de la investigación apuntan a que los responsables serían integrantes del frente ‘Carlos Patiño’, estructura vinculada al Estado Mayor Central. Según información preliminar, los secuestradores habrían exigido $7.500 millones por la liberación de Ayala y su mánager, incluso con un plazo de 72 horas para pagar.

De acuerdo con la Policía, en el operativo participaron los Comandos Jungla, el GOES, personal del Área de Aviación Policial y unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los comandos ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio y lograron la liberación sin que las víctimas resultaran lesionadas.

Policía Nacional

Así reaccionó Giovanny Ayala

Por medio de una llamada telefónica, el ministro Sánchez le confirmó al artista el rescate de su hijo y cómo fue el operativo. “Estoy muy feliz, muy feliz de escuchar esta noticia”, fueron las primeras palabras del cantante.

“Dios lo bendiga, ministro y a toda la fuerza pública”, añadió emocionado Giovanny Ayala.

Vale mencionar que en los últimos días, el cantante había estado compartiendo varios mensajes en sus redes sociales pidiendo la liberación de su hijo. El más reciente fue el pasado 27 de noviembre cuando en medio de una velatón que se llevó a cabo en Villavicencio, Giovanny Ayala agradeció a los asistentes por acompañarlo y expresar tanto cariño a su familia. Además en ese momento le envió un mensaje a los secuestradores: “Pedirles que se pongan la mano en el corazón. Aquí hay una familia sufriendo muchísimo”.