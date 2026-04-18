El presidente Gustavo Petro se refirió desde España, a las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, en la región. En entrevista con el diario El País, aseguró que “Latinoamérica podría rebelarse si Estados Unidos no reconsidera su política en la región”.

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De igual manera, hizo duras advertencias sobre el futuro de Latinoamérica, habló de la política internacional y destacó algunos de sus logros, ad portas de terminar su mandato en agosto de 2026.

Petro criticó duramente los agresivos programas migratorios de Donald Trump y las masivas deportaciones que han violado los derechos humanos, advirtiendo que la región podría entrar en una fase de “rebelión” tras estos hechos, que considera ‘extorsivos’.

“Ellos usan sus políticas y sanciones como un mecanismo de extorsión (…) te persiguen y te amenazan con que te pueden llevar, como a Maduro, a Estados Unidos. Entonces, un sistema así es como el que tenía el rey de España hace unos siglos. ¿Y cuál fue la respuesta latinoamericana? La rebelión, y no hubo más rey. Eso sucedería ahora si el Gobierno Trump no es capaz de replantear su relación con Latinoamérica”, afirmó el presidente colombiano.

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El jefe de Estado indicó en la entrevista con el medio español que, la inclusión de dirigentes en listas del Tesoro estadounidense como la OFAC, se utiliza para debilitar a gobiernos que mantienen posiciones independientes frente a Washington. Además de condicionar decisiones políticas en la región.

Petro centro su criticó en el uso de instrumentos financieros y sanciones internacionales como herramientas de presión política por parte de Estados Unidos.

¿Qué dijo sobre su administración?

El presidente Gustavo Petro está ad portas de terminar su mandato, en agosto de 2026, y reconoció fallas a lo largo de su Presidencia.

Admitió a El País que algunos de sus principales objetivos, como la política de “paz total” y la lucha contra la corrupción, no avanzaron como esperaba debido a equivocaciones en la elección de algunos altos funcionarios.

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Además, se refirió a las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 31 de mayo, y manifestó que una derrota de Iván Cepeda, candidato izquierdista del Pacto Histórico, en los comicios sería una derrota suya.

El sistema electoral colombiano

En la entrevista, Petro cuestionó el sistema electoral colombiano y manifestó desconfianza frente al funcionamiento de algunas instituciones del país.

Indicó además que existe una historia de fraudes en los procesos electorales, aunque enfatizó que respetará los resultados de las elecciones presidenciales.