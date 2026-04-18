Desde la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realiza en Barcelona, España, el presidente Gustavo Petro propuso este sábado “una alternativa en el mundo” que, según dijo, no es en contra del mandatario estadounidense, Donald Trump.

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Antes de que iniciara el evento, en el que también participarán la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; el de Brasil, Lula da Silva; y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario colombiano indicó que dicho encuentro debe servir para fijar “el rumbo de la vida y no de la muerte”, además de ser “una especie de faro que en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global”.

Aclaró que la reunión entre los doce presidentes progresistas no es para atacar o tomar medidas en contra del Gobierno de Estados Unidos, sino para tratar de defender la democracia y la soberanía de cada Nación.

Asimismo, el ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, aseguró a su llegada a la cumbre que este no es “necesariamente” un encuentro contra Trump y, que de haberlo sido, su Gobierno no habría asistido.

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Además de los mandatarios de los países antes mencionados, asisten a la Cumbre los presidentes de Sudáfrica y Uruguay.