El senador estadounidense Bernie Moreno, nacido en Bogotá, aseguró por medio de una publicación en su cuenta de X que la información sobre un supuesto plan para atentar en contra del candidato presidencial Iván Cepeda es falsa.

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El congresista agregó que el mismo Cepeda fue informado sobre el tema e instó al Gobierno de Gustavo Petro a proteger a los demás candidatos presidenciales.

“Esto es falso: los funcionarios de EE. UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”, se lee en parte de la publicación de Moreno.

Agregó: “Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”.

🚨 This is false: US officials are aware of no such threat and Mr Cepeda has been informed of such. However, we remain very concerned about the threats to the lives of the other two candidates, one of which is a US citizen.



As I have noted before, we expect the current Colombian… https://t.co/QuOTmco49D — Bernie Moreno (@berniemoreno) April 17, 2026

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro fue el que denunció el hecho, asegurando que la CIA tenía información sobre ese supuesto plan en contra del candidato del Pacto Histórico.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, expresó Petro en X, donde no dio más detalles sobre quién quiere atacar al candidato.

Hay que recordar que durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.

Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

Igualmente, la senadora Paloma Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, mientras que Abelardo De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales.

Sin embargo, el presidente Petro, acusado de intervenir en la campaña pese a que legalmente no puede hacerlo, no se manifestó sobre estas amenazas como sí lo hizo en el caso de Cepeda.