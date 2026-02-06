Durante la alocución de la noche del jueves, el presidente Gustavo Petro mencionó a modo de anécdota el momento en que el senador republicano Bernie Moreno se refirió a su origen colombiano en medio de la reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el pasado martes.

EFE Bernie Moreno, senador republicano.

Petro tuvo la percepción de que Trump no sabía que Moreno es colombiano hasta que surgió el tema en la reunión. “Resulta que nos quedamos con la boca abierta”, dijo entre risas el jefe de Estado.

“Yo lo metí en un problema, pobrecito, porque yo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump. Entonces le dije: ‘Usted que es de Colombia’”, agregó Petro.

Según contó a ‘El Tiempo’ el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, la conversación en ese momento dentro del Despacho Oval de la Casa Blanca giraba en torno a los colombianos que residen en Estados Unidos. Petro decía que la mayoría quiere regresar a su país.

Presidencia

De inmediato, Moreno respondió que ese no era su caso, pues él se siente en casa en el país norteamericano. Trump reaccionó sorprendido diciendo que creía que Bernie era italiano.

El senador republicano aclaró a medios después de la reunión que Trump sí sabía que él es colombiano, pero tiene una confusión con el tema desde que se conocieron.

“Cuando yo conocí al presidente Trump, me dice: ‘¿Cuál es tu nombre?’. Bernie Moreno, le respondí. Y él dijo: ‘Eres italiano’. Entonces pensó que yo era italiano hace seis años (2020). Obviamente, él entiende eso”, sostuvo Moreno.