Este martes 3 de febrero se cumplió la tan esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, en la Casa Blanca, en la que trataron diferentes temas de interés bilateral, entre ellos el narcotráfico. Tras el encuentro, el senador estadounidense Bernie Moreno publicó un extenso trino en el que entregó detalles de la postura de su gobierno.

“Tuve el honor de acompañar hoy al presidente Trump, al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio en la Oficina Oval. El presidente Trump se comprometió a ser un pacificador y unificador cuando asumió el cargo hace poco más de un año. Ha cumplido y sigue cumpliendo esa promesa. Dio la bienvenida al presidente Petro a la Casa Blanca y dejó claro que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental”, se lee en la cuenta de X de Moreno.

Asimismo, el senador de EE. UU. por Ohio aseguró que Trump entablará un diálogo significativo y respetuoso con cualquiera que busque colaborar con Estados Unidos “para promover nuestros intereses mutuos. Erradicar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esa agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo”, añadió.

Bernie Moreno señaló además que, aunque queda mucho por hacer, este martes “se dio un paso en la dirección correcta” y calificó la operación en Venezuela como “exitosa” tras la captura de Nicolás Maduro. Según su apreciación, “el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas no solo para Estados Unidos, sino también para Latinoamérica”.

Indicó en su mensaje que “Colombia ha sido, y puede volver a ser, nuestro gran aliado y socio estratégico. Esperamos colaborar con la administración de Petro durante sus últimos meses de mandato”.

Sin embargo, enfatizó que es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. “Estados Unidos estará observando atentamente, y tengo la esperanza de que el próximo presidente de Colombia aprovechará lo que hemos hecho y llevará la relación a nuevas cotas”, dijo, a través de X.