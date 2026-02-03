El senador estadounidense Bernie Moreno, uno de los mayores críticos del presidente colombiano Gustavo Petro, estuvo presente en la reunión que sostuvo el mandatario con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca este martes, en medio de un historial de confrontaciones políticas entre ambos.

En las fotografías y videos divulgados por la Presidencia de Colombia sobre el encuentro en el Despacho Oval se observa a Moreno ubicado en el sector de la sala ocupado por la delegación estadounidense, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance.

La presencia del congresista republicano en la cita no pasó desapercibida, debido a la relación conflictiva que ha mantenido con el presidente Petro en los últimos años, marcada por acusaciones, críticas públicas y episodios de tensión diplomática.

Un crítico permanente del gobierno de Petro

Bernie Moreno se ha consolidado como una de las voces más duras del Partido Republicano contra el gobierno colombiano. Sus cuestionamientos se han centrado en la política antidrogas, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y las decisiones del Ejecutivo colombiano en materia de seguridad y política exterior.

El senador ha expresado públicamente su inconformidad con el rumbo de la relación entre ambos países. Tras un encuentro con Petro en 2025, Moreno afirmó: “Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación”.

Desde la Casa de Nariño, Gustavo Petro ha respondido con señalamientos directos contra el senador estadounidense.

El presidente colombiano ha afirmado que Moreno estaría detrás de una supuesta campaña en su contra en Washington, en la que se habría intentado vincularlo, sin pruebas, con el narcotráfico.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en septiembre de 2025, días antes de que Colombia fuera descertificada en la lucha contra el narcotráfico, cuando la Casa Blanca compartió por error una imagen en la que se apreciaba una carpeta con fotomontajes de Nicolás Maduro y Gustavo Petro vestidos con trajes naranjas de prisión. Según la información conocida, dicha carpeta pertenecía al senador Moreno.

La confrontación entre Bernie Moreno y Gustavo Petro no es reciente.

En agosto de 2025, el senador visitó Colombia y fue recibido por el presidente en la Casa de Nariño. Aunque el encuentro se desarrolló en un tono cordial, en los meses posteriores se intensificaron las críticas y los cruces de declaraciones entre ambos.

Desde entonces, las diferencias se han profundizado en torno a la política antidrogas, la cooperación bilateral y la orientación del gobierno colombiano frente a Estados Unidos.