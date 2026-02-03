El senador Iván Cepeda aseguró este martes que en caso de que no le permitan inscribirse en la consulta del Frente por la Vida irá directamente como candidato del Pacto Histórico a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

En medio del estudio de su inscripción a la consulta del 8 de marzo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato se mostró tranquilo ante la decisión que resulte de la revisión de su caso, aunque mencionó que esta es una de las tantas “maniobras” que se realizan para evitar su llegada a la contienda por la Presidencia.

“En la medida en que el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política en el país, también crecen todos los esfuerzos, las campañas, las maniobras, para intentar debilitar o destruir nuestro proyecto y evitar que yo llegue al momento de la decisión electoral”, dijo Cepeda en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

Sin embargo, afirmó no sentir temor y seguirá en el “camino hacia la victoria” sin dejarse llevar por “ningún tipo de amedrantamiento”.

Agregó que en caso de que la decisión del CNE no sea favorable optará por ir directo a primera vuelta para disputar el cargo de presidente de la República.

“Si es que nos impiden ir, vamos directo a la primera vuelta y vamos a vencer”, sostuvo.

El lunes el CNE no alcanzó la mayoría requerida para determinar si el senador del Pacto Histórico puede competir en la consulta interpartidista del Frente por la Vida. La votación entre magistrados quedó 5-4, lo que obliga a que la decisión final sea tomada por conjueces.

Los dos conjueces principales elegidos para definir el caso del aspirante presidencial son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal), mientras que el conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres).

Sin embargo, Alejandro Felipe Sánchez Cerón se declaró este martes impedido para decidir en el caso de Iván Cepeda por haber formado parte de la defensa jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso judicial que lo enfrentó con el hoy precandidato presidencial.

La decisión del CNE tendría que emitirse máximo el 6 de febrero, un día antes de que comience la impresión del material electoral.