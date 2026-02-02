El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió en la noche del domingo la ponencia sobre el caso de Iván Cepeda, documento que plantea autorizar su participación en la consulta presidencial de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo.

La radicación del texto destrabó una discusión que se mantuvo congelada durante el fin de semana y que será analizada en sala plena este lunes en Bogotá.

Minutos antes de las 9:00 p. m. del domingo, los magistrados del CNE radicaron la ponencia que servirá de base para definir el futuro de Iván Cepeda en la consulta presidencial del Pacto Histórico, denominada Frente por la Vida.

El documento fue elaborado por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, quienes integran el grupo de ponentes del caso. La propuesta es favorable a la inscripción del senador y busca habilitar su participación en una nueva consulta, pese a que ya figuró en los tarjetones del 26 de octubre, cuando la coalición de izquierda escogió sus candidaturas al Congreso y a la Presidencia.

La demora en la presentación del texto impidió que el tribunal electoral sesionara durante el fin de semana, como estaba previsto inicialmente. La sala plena fue convocada en varias ocasiones entre el sábado y el domingo, pero ante la ausencia de la ponencia, los encuentros tuvieron que aplazarse.

Según explicaron fuentes cercanas a los magistrados instructores, el retraso obedeció a la complejidad del expediente, que supera los 700 folios y reúne antecedentes jurídicos y electorales del caso de Iván Cepeda.

Finalmente, con la radicación del documento en la noche del domingo, los demás magistrados contarán con la mañana de este lunes para su estudio. La sala plena fue citada para las 8:00 a. m., momento en el que se iniciará formalmente la discusión.

Aunque la ponencia es favorable, versiones conocidas en el interior del CNE indican que no existe consenso para permitir una segunda participación de Cepeda en una consulta antes de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.

Las cuentas preliminares apuntan a una votación adversa para el senador, con una posible mayoría que se inclinaría por negar su presencia en la consulta de marzo, lo que lo obligaría a competir directamente en las elecciones presidenciales.