En medio de la visita del senador y candidato presidencial Iván Cepeda a Medellín este fin de semana, el concejal Sebastián López, vocero del Centro Democrático, protagonizó una manifestación junto a un grupo de jóvenes en uno de los puentes por donde transitó la caravana del dirigente político de izquierda.

Los manifestantes desplegaron una pancarta con un mensaje en contra del candidato presidencial: “Cepeda, el amigo de los asesinos de Miguel Uribe, no es bienvenido en Medellín”.

. @IvanCepedaCast se lo digo de frente: aquí no es bienvenido. Usted es amigo de los que asesinaron a Miguel Uribe.

Aquí en Medellín estamos del lado de la seguridad, del orden y del progreso, no de quienes representan división y retroceso para el país 🇨🇴 pic.twitter.com/Z2CulgBx7u — Sebastián López V. (@sebaslopezv) March 28, 2026

El concejal López hizo fuertes señalamientos contra Iván Cepeda y contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que su departamento (Antioquia) es “la antítesis” de lo que ambos representan para el país.

“El enemigo de Antioquia, el amigo de los asesinos de Miguel Uribe, viene a Medellín. Pasará por este puente hacia el parque de San Antonio, donde seguirá engañando a la población con los jóvenes de Medellín. Le decimos que usted, Iván Cepeda, no es bienvenido a Antioquia, no es bienvenido a Medellín, porque somos la antítesis de lo que usted representa; porque Antioquia es lo contrario a Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a las Farc”, afirmó.

A través de su cuenta de X, el vocero del Centro Democrático enfatizó que el candidato Cepeda no es bienvenido a Medellín porque, según sus palabras, su ciudad “está del lado de la seguridad, no de sus aliados”.