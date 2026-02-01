El líder gremial y político José Félix Lafaurie aclaró este domingo en un comunicado que ni él ni su esposa, la senadora y ex precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, han renunciado al Centro Democrático con la solicitud de escisión del partido que hicieron en una carta a la colectividad uribista a principios de esta semana.

“No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo, parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan”, afirma,

Agrega el presidente de Fedegan en el documento que “claramente, en la carta en que hicimos reparos al proceso, firmada por mí, pero a nombre también de María Fernanda, manifestamos nuestra incomodidad –'No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio’–, pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática, y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia, cuando lo que presentamos fue una propuesta de escisión que le permita a María Fernanda abrir caminos y conquistar espacios en su propósito de servirle a los colombianos desde el quehacer político, en consonancia con sus convicciones”.

Precisa en este sentido que sus reparos son al proceso y no al resultado de la encuesta del uribismo: “No desconocemos la condición de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Es, simplemente, un hecho cumplido y apoyaremos su aspiración mientras seamos miembros del partido”.

Y advierte Lafaurie Rivera que “aunque el comunicado de la Dirección del partido lamenta mi renuncia y agradece mis servicios, pues yo también agradezco esas palabras, pero la manifestación escrita de mi expresa voluntad de renunciar no existe, porque, sencillamente, no la he presentado”.

Contó que es él quien aparece como firmante de la misiva y no Cabal porque “es algo que decidimos en esa suerte de propósito familiar que fue la campaña, al que se sumaron muchos entusiasmos que agradezco. Ya hablará ella cuando bajen las aguas. Además, lo hago basado en el derecho que me asiste como miembro del partido y de su Dirección Nacional”.

Y concluye planteando que “el partido no debería perder su identificación con ‘La Derecha’ que hoy resurge en el mundo”, haciendo alusión a que Cabal es considerada de la línea dura del CD.