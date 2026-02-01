Eduardo Montealegre, exministro de Justicia, lanzó fuertes críticas contra el exsenador Roy Barreras, a quien acusó de promover lo que calificó como una “política de juego sucio”, supuestamente dirigida a obtener respaldo político del gobierno de Donald Trump con el objetivo de afectar el proyecto político de la izquierda en Colombia.

Según Montealegre, esta estrategia buscaría “deslegitimar y tumbar la candidatura de la izquierda de Colombia”, sector que, de acuerdo con sus declaraciones, estaría representado por el senador Iván Cepeda.

El exfuncionario consideró estas actuaciones como “una vergüenza” y cuestionó que Barreras se atribuya la vocería de amplios sectores sociales del país.

“Usted no puede decidir, en nombre de los sectores sociales de Colombia, acerca de lo que pensamos los colombianos”, expresó Montealegre, al tiempo que manifestó su rechazo a cualquier intento de negociación política en torno a la Presidencia de la República. Añadió además que Barreras “no puede hablar en nombre de la gente honesta de Colombia para negociar la Presidencia de nuestro país”.

En su pronunciamiento, Montealegre también arremetió contra otras figuras del escenario político, afirmando que “corruptos como usted y sus amigos le hacen mucho daño a Colombia”. En ese contexto, mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, al presidente de la CUT, Fabio Arias, a la embajadora Laura Sarabia y a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, entre otros.

Finalmente, el exministro concluyó su mensaje con un llamado contundente contra los dirigentes señalados. “No más Roy, no más Benedettis, no más Fabio Arias. Fuera. Fuera. Fuera”.