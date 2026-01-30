El Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó para este sábado 31 de enero el anuncio de la decisión sobre el posible impedimiento del precandidato presidencial Iván Cepeda para participar en las consultas del próximo 8 de marzo.

Este caso lo está estudiando una comisión especial conformada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, del Pacto Histórico.

La discusión se activó luego de una comunicación conjunta de la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría, que solicitaron al tribunal electoral pronunciarse sobre la legalidad de las inscripciones.

De acuerdo con algunos expertos, Cepeda está inhabilitado para participar de los comicios del 8 de marzo debido a que ya lo hizo en las interpartidistas del Pacto Histórico, en octubre del año pasado.

Así las cosas, Cepeda no podría inscribirse en la consulta del Frente por la Vida para aspirar a ser su representante en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Iván Cepeda reaccionó diciendo que de ser anulada su inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelará a la acción de tutela “para que sean reconocidos mis derechos”.

Desde el Centro Democrático piden revocar inscripción de Iván Cepeda

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, pidió al Consejo Nacional Electoral, CNE, que revoque la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo.

La solicitud del parlamentario opositor se da “con base en la Ley 1475 del 2011, pues ya habría participado en otra el mes anterior recibiendo todos los beneficios que con esta conlleva, entre ellos la reposición de votos con recursos de los colombianos”.

MOE dice que Iván Cepeda no puede participar en la consulta

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), la eventual inclusión del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en el proceso del denominado Frente por la Vida podría chocar con los límites que fija la legislación electoral colombiana.

El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, explicó que la normativa vigente establece una restricción clara para quienes ya han pasado por un mecanismo de selección interna. En su lectura de la Ley 1475 de 2011, quienes participan en una consulta como precandidatos quedan automáticamente habilitados como candidatos para el proceso electoral correspondiente, lo que les impediría volver a competir en una nueva consulta del mismo ciclo.

“La ley señala que, una vez superado el proceso de consulta, la persona se convierte en candidato para esa elección”, indicó Muñoz en declaraciones a ‘Caracol Radio’. Bajo ese criterio, los aspirantes que hicieron parte de las consultas realizadas en octubre habrían quedado habilitados directamente para la contienda presidencial del 31 de mayo, sin necesidad de volver a pasar por otra jornada de selección.