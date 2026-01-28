Un nuevo episodio de confusión política sacudió la noche del martes 27 de enero, luego de que Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, difundiera en redes sociales un video en el que exhibía una carta que, según afirmó, provenía del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y la invitaba a asumir una eventual candidatura presidencial en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo.

El documento, que rápidamente se viralizó, sugería que la dirección nacional del PTC le ofrecía formalmente su aval para participar en la consulta del denominado Frente por la Vida, en medio del limbo jurídico que enfrenta Quintero tras la decisión de la Registraduría de rechazar su inscripción como precandidato.

Sin embargo, pocas horas después, la colectividad salió a desmentir de manera categórica la autenticidad de la misiva.

César Tovar, coordinador de comunicaciones del PTC, aseguró que la carta no fue emitida por ninguna instancia oficial del partido y la calificó como una falsificación.

“Ese documento no ha pasado por el comité ejecutivo ni por ningún órgano de dirección. Si se identifica al responsable, se harán las denuncias correspondientes ante las autoridades”, señaló en diálogo con Semana.

El vocero fue enfático en que, hasta ahora, la única decisión formal del partido ha sido respaldar a Daniel Quintero como aspirante presidencial, a la espera de un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que defina si puede o no participar en la consulta interpartidista.

“En ningún escenario se ha discutido la posibilidad de postular a Diana Osorio. Esa opción no está sobre la mesa ni ha sido considerada por la dirección del Partido”, puntualizó Tovar.

La posición fue reforzada por el secretario general del PTC, Marcelo Torres, quien también se pronunció públicamente para cerrar la puerta a cualquier interpretación distinta.

En un mensaje difundido en redes, sostuvo que el aval otorgado por la colectividad sigue siendo exclusivo para Quintero y que la supuesta invitación a su esposa “es completamente apócrifa y no corresponde a ninguna decisión oficial”.