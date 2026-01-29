En un acto realizado Medellín, el movimiento Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La adhesión se llevó a cabo en la Plaza Botero, donde De la Espriella estuvo acompañado por los principales rostros de Creemos en la contienda legislativa.

Entre los asistentes figuraron Juliana Gutiérrez Zuluaga, candidata al Senado y hermana del mandatario local, así como Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, quienes buscan un escaño en la Cámara por Antioquia, además de José Miguel Zuluaga, primo del alcalde.

“De orgullo porque recibo hoy el apoyo de un movimiento ciudadano maravilloso que es Creemos. Que no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que ha dado resultados porque llevó a la Alcaldía de Medellín al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en toda su historia, Fico Gutiérrez”, dijo De la Espriella.

La adhesión, que será formalizada en una convención del movimiento Creemos, es - según De la Espriella “el resultado de una convergencia programática y de visión de país, basada enmodelos de gestión que han demostrado resultados concretos en materia de seguridad, desarrollo urbano y ejecución de proyectos estratégicos”.

En ese contexto, Abelardo De La Espriella ha manifestado públicamente su afinidad con la gestión de los alcaldes de Medellín y Barranquilla, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, cuyas administraciones considera referentes para una transformación nacional seria y eficaz.

“No se necesitan encuestas para saber que los mejores alcaldes de Colombia son Alex Char y Fico Gutiérrez. Barranquilla y Medellín son ejemplo para Colombia. Voy a replicar los programas exitosos de esas dos ciudades en todos los rincones de la Patria”, afirmó De La Espriella.

Renglón seguido, el abogado destacó que esta alianza representa un paso firme hacia la consolidación de un proyecto que prioriza la seguridad ciudadana, la descentralización, el fortalecimiento de las regiones y la buena administración pública, ejes que han marcado la agenda de Creemos y de los gobiernos locales que hoy sirven de modelo.

“Por esa vía llevaremos a Colombia a ser un país milagro, admirado por todas las naciones del mundo”, señaló De La Espriella.

Finalmente, De La Espriella aseguró que este respaldo c“onfirma que Colombia está lista para un cambio profundo, basado en resultados y no en discursos”, haciendo referencia al Gobierno Petro.