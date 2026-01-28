El precandidato presidencial Roy Barreras dijo que se hace necesario establecer auditorías y controles sobre las EPS, así como eliminar que contraten sus mismas EPS, porque ambas situaciones se prestan para eventuales casos de corrupción y desfalcos de dineros públicos.

Barreras, de la coalición Frente Amplio Unitario, recordó que es autor de la Ley Estatutaria de Salud de 2017, norma que elevó la salud a derecho constitucional. Sin embargo, enfatizó que desde entonces advirtió “la necesidad de una reforma ordinaria que permitiera corregir fallas del sistema sin destruirlo”.

Entre esas correcciones, mencionó la urgencia de establecer auditoría y control efectivo sobre las EPS, señalando que, aunque algunas cumplen, otras han abusado de los recursos públicos. “Cada año se manejan alrededor de 102 billones de pesos en salud, sin una auditoría suficiente, lo que ha permitido el desvío de recursos que pagan los colombianos”, afirmó.

Otro de los puntos clave de su propuesta es la eliminación de la integración vertical, práctica mediante la cual las EPS se contratan a sí mismas a través de IPS propias, lo que, según Barreras, ha derivado en la precarización laboral del personal de salud. “Hay médicos especialistas a quienes les pagan 56 mil pesos por un procedimiento, salarios indignos para quienes salvan vidas”, indicó.

Y, finalmente, destacó la necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria y consolidar una verdadera estrategia de atención primaria en salud: “Yo sé lo que hay que hacer con el sistema de salud. Los colombianos deben volver a sentir que están protegidos por el Estado y por un sistema mixto que funcione”.

“Si hoy cualquiera puede pedir una pizza y recibirla en su casa, ¿por qué los pacientes tienen que hacer filas interminables por sus medicamentos?”, concluyó.