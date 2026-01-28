El consultor político Lester Toledo respondió públicamente este miércoles a los señalamientos que lo vinculan con presuntas irregularidades en la elección del candidato presidencial del Centro Democrático y, en medio de la crisis interna del partido, anunció que no participará en el proceso electoral nacional de este 2026.

La reacción de Lester Toledo se produjo luego de que el dirigente gremial José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal anunciaran su ruptura con el Centro Democrático, acompañada de una carta en la que cuestionaron la transparencia del proceso que derivó en la selección de Paloma Valencia como candidata presidencial.

En ese documento, Lafaurie aseguró que hubo intervención de asesores externos y mencionó directamente a Toledo como uno de los responsables de una supuesta manipulación del mecanismo de encuestas internas. Ante ello, el consultor publicó una carta en la que negó de manera categórica esas acusaciones.

Toledo negó vínculos con otros dirigentes e injerencia en el mecanismo de encuestas

En su respuesta, Toledo afirmó que jamás ha tenido “negocios públicos” ni ha administrado fondos estatales, y precisó: “Jamás he administrado fondos públicos, ni en mi país Venezuela ni en ningún país del mundo”. Agregó que en los procesos electorales en los que ha participado, los recursos del equipo asesor “son entes privados como los partidos políticos y/o comandos de campaña de los candidatos, no ningún ente público”.

Uno de los puntos centrales de la carta de Lester Toledo es el rechazo a la versión según la cual el proceso de selección presidencial del Centro Democrático habría estado “arreglado” de antemano. En ese sentido, negó haber participado en reuniones o conversaciones en las que se hubiera anticipado el resultado de la consulta interna y calificó esas versiones como parte de una estrategia de desprestigio.

También desmintió haber estado en Madrid en diciembre, como se afirma en la misiva de Lafaurie, y aseguró que esa versión es falsa. “No he ido a Madrid en meses”, señaló en la carta, y explicó que tras acompañar a María Corina Machado a la recepción de su premio en Oslo, regresó directamente a Estados Unidos. Según expuso, se trata de un “chisme de peluquería” utilizado durante la campaña interna del partido.

Otro de los puntos que Toledo abordó en su pronunciamiento fue la supuesta intención de contratar a la firma encuestadora ATLASINTEL para influir en el proceso interno del Centro Democrático, versión que calificó como falsa.

“El propio ATLASINTEL le manifestó al partido por escrito que nadie intentó contratarlos”, afirmó, y reiteró que ese señalamiento hizo parte de una estrategia de desinformación repetida durante la campaña interna.

Hizo señalamientos directos contra María Fernanda Cabal

En su pronunciamiento, Toledo también hizo referencia al ambiente interno del Centro Democrático y a las tensiones previas al proceso de selección. Allí incluyó una afirmación que apuntó directamente a la senadora María Fernanda Cabal.

“La señora María Fernanda Cabal es junto a Gustavo Petro, la política más repudiada de toda Colombia”, señaló el consultor en su carta pública, al referirse a los resultados de encuestas y a la percepción ciudadana sobre distintos liderazgos políticos.

Esa declaración se da en un contexto en el que Cabal y Lafaurie denunciaron una presunta exclusión del proceso interno y solicitaron formalmente una escisión del partido para conformar una nueva colectividad política, pese a que anunciaron su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia.

Anunció que se retira del proceso electoral y habló de posibles acciones legales

Más allá de la defensa frente a las acusaciones, Lester Toledo anunció que tomó una decisión aún más importante: no participará en ninguna campaña presidencial en Colombia rumbo a las elecciones de 2026.

“He tomado la decisión profesional de no participar de momento en ninguna campaña presidencial en Colombia”, expresó en la carta, en la que explicó que su determinación está relacionada con los recientes acontecimientos políticos y con el asesinato del excandidato Miguel Uribe Turbay, a quien acompañó como director de campaña.

Toledo indicó que su prioridad política estará enfocada en el proceso venezolano y en el acompañamiento a María Corina Machado, y señaló que, aunque su vínculo con Colombia permanece, su actividad política se concentrará fuera del país en el corto plazo.

Adicionalmente, indicó que tuvo conocimiento de informes y documentos que, a su juicio, contienen afirmaciones falsas y sin sustento, por lo que advirtió que evalúa responder por la vía judicial.

“Me reservo las acciones legales a tomar sobre este injurioso informe”, expresó, al señalar que no reconoce a varias de las personas con las que se le pretende vincular en dichos documentos.