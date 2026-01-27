Durante el debate de control político de este martes en la plenaria del Senado, los precandidatos presidenciales Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticaron duramente la polémica emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Leer también: CNE discutirá el miércoles si Iván Cepeda y Daniel Quintero participarán en consulta interpartidista

“Se ha vuelto costumbre en el Gobierno legislar por decreto y pasar por encima del Congreso”, advirtió de forma presencial Cepeda Sarabia.

“Una emergencia económica sólo procede cuando hay hechos sobrevinientes y graves, y aquí lo que estamos presenciando es una crisis de gestión: se declara una emergencia con recursos que sólo equivalen al 3% del Presupuesto, no hay nada imprevisible cuando se presenta un Presupuesto desfinanciado y una rama del poder público toma una decisión, y había señales de que no había ambiente para ponerles más tributos a los colombianos”, añadió.

Concluyó el precandidato de los godos que “hay otra paradoja: el dinero se tiene y no se gasta, porque en 2025 se ejecutó solo el 80%, es decir dejó de ejecutar $62 billones y se están pidiendo 16, esa es la cifra de ejecución más baja desde 2002”.

Por su parte, Valencia expuso de forma virtual que “los ricos no lloran; los ricos se van, los impuestos altos están generando que nadie quiera invertir en Colombia, nadie consigue empleo, porque no se está invirtiendo”.

Importante: Registraduría rechazó la inscripción de Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida

“El odio de clases va a destruir este país y los empresarios son importantes para generar riqueza. La mentira más grande del petrismo es decir que para proteger a los trabajadores hay que destruir a los empresarios”, agregó.

Y puntualizó que “el gobierno Petro solo se gasta la plata en la burocracia de los amigos, (...) que cuenten qué hicieron con la plata de La Guajira, que la volvieron tulas de plata para comprar congresistas”.