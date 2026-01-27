Luego de la inscripción de la consulta de la izquierda denominada ‘Frente por la Vida’, la Registraduría emitió una decisión clave con respecto a Daniel Quintero y decidió rechazar su aspiración respaldada por el Partido AICO.

Citando el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la Registraduría rechazó la inscripción del exalcalde de Medellín y argumentó que: “(...) aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.

Como se sabe, el camino espinoso de Daniel Quintero para participar en la contienda electoral comenzó cuando en octubre pasado decidió, a último momento, apartarse de la consulta del Pacto Histórico, en la que resultó ganador Iván Cepeda. Si bien, el ex alcalde de Medellín se retiró de esta elección, los tarjetones ya estaban impresos y al menos 145 mil personas votaron por él.

Ante esto, la ley determina que “quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral”, por lo que un mismo candidato, en este caso Quintero que ya acudió a una consulta,no puede acudir a otro mecanismo para participar en la contienda.

Desde ahí, Quintero, en varias ocasiones, optó por tomar el camino de la recolección de firmas, pero la Registraduría le negó la inscripción del comité de ciudadanos.

En su momento, el exmandatario local instauró dos recursos ante la Registraduría para que esta le diera el visto bueno a un comité que recolectaría firmas para avalar sus aspiraciones políticas. Sin embargo, el delegado en lo electoral se opuso a su petición.

Asimismo, el pasado 14 de noviembre la secretaría general de la misma entidad negó, en segunda instancia, esa modalidad de firmas para participar en las elecciones presidenciales de 2026.

Según la organización electoral, Quintero no podía recolectar firmas porque participó en la consulta del Pacto Histórico. Posteriormente, el exalcalde de Medellín anunció que contaba con el aval del partido AICO para destrabar un poco el camino hacia la Casa de Nariño, pero necesitaba el visto bueno de la Registraduría para inscribirse en la consulta de marzo en la que participará Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Esta puerta la cerró este martes la entidad dirigida por Hernán Penagos.

La inscripción de Cepeda

Ahora bien, sobre la inscripción de Iván Cepeda, la Registraduría dejó en terreno del CNE esa decisión, teniendo en cuenta que el precandidato podría estar inhabilitado para medirse en la consulta del próximo 8 de marzo al haber participado previamente en la del Pacto Histórico.

“Mediante la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción del acuerdo de coalición denominado ‘Frente por la vida’, con miras a participar en la citada consulta,para que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos”, se lee en el comunicado de la Registraduría.

En su momento la entidad determinó que la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre fue interpartidista, lo que quiere decir que Cepeda no podía participar en la de marzo.

“La postulación de los ciudadanos para la consulta a la presidencia de la República realizada el pasado 26 de octubre se realizó por tres (3) representantes legales de los tres (3) partidos políticos ya enunciados los cuales ostentan personería jurídica vigente, y no por parte del representante legal de una sola agrupación política en ejercicio de la medida cautelar”, señaló en su momento la Registraduría.

Por esto, algunos sectores insisten en que el único camino que tiene Cepeda para seguir en la contienda electoral sería ir solo a primera vuelta. El CNE tendrá la última palabra.