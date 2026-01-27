El Consejo Nacional Electoral, CNE, entrará este miércoles, 28 de enero, en una de las definiciones más sensibles del calendario electoral de 2026: establecer si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, están habilitados para competir en la consulta interpartidista convocada para el próximo 8 de marzo.

El anuncio lo hizo el presidente del organismo, el magistrado Cristian Quiroz, en declaraciones a Mañanas Blu, donde precisó que el tema será abordado por la sala plena del CNE tras la petición elevada por los principales entes de control del país.

La discusión se activó luego de una comunicación conjunta de la Registraduría Nacional, la Procuraduría General y la Contraloría, que solicitaron al tribunal electoral pronunciarse sobre la legalidad de las inscripciones de los dos dirigentes en el mecanismo de selección presidencial.

Quiroz explicó que el Consejo no actúa de oficio, sino cuando existen solicitudes formales de revocatoria o impugnaciones que cuestionen las candidaturas. Solo en ese escenario —dijo— se habilita la competencia constitucional del CNE para tomar una decisión de fondo.

En ese marco, el magistrado anticipó que, una vez quede plenamente formalizada la inscripción de la consulta, se espera la radicación de los recursos necesarios para que el organismo pueda emitir un pronunciamiento definitivo sobre la participación de Cepeda y Quintero en la jornada del 8 de marzo.