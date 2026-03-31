Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que ya había culminado el 100% del escrutinio para la Cámara de Representantes en todo el país, la noticia vino acompañada de un asterisco importante.

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Solo Cundinamarca y Chocó permanecen sin adjudicar sus curules: el primero, enredado en más de 700 reclamaciones; el segundo, en el centro de una tormenta política generada por denuncias de amenazas, documentos electorales cuestionados y un empate jurídico entre delegados que no lograron ponerse de acuerdo.

Las dos curules más disputadas del país

Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron en Chocó un resultado que prácticamente garantizaba conflicto. La primera curul del departamento no generó mayor discusión: el Partido Liberal la ganó con una ventaja amplia.

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El problema surgió con la segunda, donde el Partido de la U y la coalición liderada por el Partido Conservador quedaron separados por poco más de 1.000 votos, una diferencia tan estrecha que cada mesa, cada voto y cada acta se convirtieron en territorio en disputa.

Desde el inicio del proceso de escrutinio, el Partido Conservador alzó la voz para señalar lo que consideraba una anomalía. “Desde el Partido Conservador reiteramos nuestro llamado a las autoridades electorales sobre los hechos que hemos venido denunciando desde el pasado 8 de marzo en el departamento de Chocó en el marco del proceso electoral: inconsistencias entre preconteo y escrutinio las cuales exigen una revisión transparente y el acompañamiento de las veedurías y autoridades”, afirmó la colectividad en comunicado oficial.

Los tres obstáculos jurídicos que bloquearon la adjudicación de las curules de Chocó

La audiencia final de la comisión departamental se celebró el 22 de marzo. Allí, el delegado Wilson Ramiro Angulo expuso con precisión el núcleo del problema. “Tres circunstancias no nos han permitido ponernos de acuerdo”, afirmó, refiriéndose a tres situaciones detectadas en mesas específicas que los delegados no pudieron resolver de forma unánime.

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Los dos primeros casos involucran los formularios E-14, el documento oficial donde los jurados de mesa registran los votos por candidato.

En la mesa 2 del puesto de votación de Dipurdú, ubicado en el municipio de Medio San Juan, y en la mesa 1 del puesto Real de Tanando, en el municipio de Atrato (Yuto), los formularios no tenían la firma de los jurados que supuestamente los diligenciaron. La ausencia de esas firmas vuelve cuestionable la validez legal de las actas y abre la puerta a impugnaciones.

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El tercer escenario fue aún más grave: los formularios E-14 de esa mesa desaparecieron durante el desarrollo del escrutinio y no existía ningún respaldo del documento en los sistemas digitales de la Registraduría Nacional.

Con esas tres irregularidades sobre la mesa, los delegados no pudieron alcanzar un acuerdo sobre cómo proceder. El acta final de la sesión dejó constancia escueta de la parálisis: “Se abstiene de declarar la elección porque existen varias resoluciones apeladas y/o en desacuerdo”.

La delegada del CNE en Chocó denunció amenazas a su familia durante el escrutinio

Antes de que se firmara esa acta, la delegada Lisa Lozano tomó la palabra y reveló el contexto en el que había transcurrido su participación en el proceso: “He sido objeto de presiones indebidas, que exceden el ámbito profesional. Esta situación ha tocado el marco familiar. A ninguno de los miembros de esta mesa les han llamado a sus familias, a sus padres y a familiares para injuriar y calumniar. A ninguno, solo a mí. Es una circunstancia que ningún servidor público debe vivir”, declaró.

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Lozano también reveló que al menos en una de las sesiones de escrutinio debió salir bajo acompañamiento: “Me tuvieron que recoger porque sentía miedo”. No especificó el origen de las presiones, pero la denuncia quedó grabada y documentada como parte del registro oficial de la sesión. La delegada también advirtió tener cuestionamientos sobre al menos dos mesas adicionales, aunque no los desarrolló en detalle durante la audiencia.

El CNE traslada a Bogotá el escrutinio de Chocó para que la sala plena resuelva quiénes ganan las dos curules

Con el bloqueo consumado, el CNE trasladó el expediente a su sede central en Bogotá. Será la comisión escrutadora nacional la que resuelva los recursos de apelación pendientes y determine, con base en el material disponible, a quiénes corresponden los dos escaños de Chocó en la Cámara de Representantes.

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El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, confirmó que este proceso de revisión corre en paralelo con el inicio del escrutinio de Senado, programado para el próximo lunes 6 de abril.