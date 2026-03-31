La Corte Suprema de Justicia tiene armado un expediente en la investigación sobre el escándalo de la UNGRD que permitió identificar a los 30 congresistas que habrían intercambiado su voto por contratos con el Invías.

Leer también: Por estar en contra de sus decisiones, Gobierno se retira de la junta del Banco de la República

Los nombres se determinaron gracias a testimonios de los vinculados, como el de María Alejandra Benavides, la asistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Benavides, testigo estrella del caso, está colaborando con la justicia, por lo que su testimonio sirvió para documentar visitas, chats y reuniones que tienen que ver con compromisos adquiridos por Minhacienda con Invías.

De acuerdo a lo publicado por Semana, la pieza clave de todo el entramado habría sido Juan José Oyuela, quien fue directivo y estuvo a cargo de la operación y ejecución del contrato. El expediente del alto tribunal presenta cada uno de los contratos relacionados, con tablas de asignación de cupos.

Al parecer, la investigación apunta directamente a los congresistas de las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara, respectivamente. Estas están a cargo de los temas económicos, la aprobación del Presupuesto General de la Nación y los créditos del Gobierno ante la banca internacional.

La Corte Suprema lo que busca determinar es si desde el Ministerio de Hacienda se habría dado la orden de entregar más de 60 contratos para comprar los votos de los congresistas a favor de iniciativas del Gobierno de Petro.

En el expediente aparecen nombres de congresistas como Efraín Cepeda Saravia, Wadith Alberto Manzur, Juliana Aray Franco, Juan Loreto Gómez, Liliana Esther Bitar Castilla y Daniel Restrepo Carmona del Partido Conservador; Elkin Rodolfo Ospina, Wilmer Yair Castellanos, Olga Lucía Velásquez, Juan Diego Muñoz y Katherine Miranda Peña del Partido Verde.

Importante: “Quieren sacar a Roa, hasta proceso penal metieron”: Petro insiste en defender a presidente de Ecopetrol

Además, también están: Wilmer Carrillo Mendoza, Juan Carlos Garcés Rojas, José Alfredo Gnecco y Milene Jarava Díaz, por el Partido de la U; Sandra Bibiana Aristizábal, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Kelyn Johana González, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Karina Espinosa Oliver, Juan Pablo Gallo Amaya, Laura Ester Fortich y Julián Peinado Ramírez, del partido Liberal; Wilder Iberson Escobar Ortiz por el movimiento Gente en Movimiento; Carlos Alberto Cuenca y Néstor Leonardo Rico por Cambio Radical; Karen Astrid Manrique de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, y Jairo Alberto Castellanos de En Marcha.