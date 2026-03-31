El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se retiró de una sesión de la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro codirectores propusieran un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés.

Según explicó el jefe de la cartera económica, la iniciativa no contó con el respaldo del Gobierno Nacional, que considera que una subida de esa magnitud podría tener efectos adversos sobre la economía del país, particularmente en el contexto actual.

“Realizamos una serie de reflexiones sobre la modificación de la tasa de interés en la cual sustentamos la inconveniencia de una propuesta por 4 miembros de la junta en elevar de manera desproporcionada en 100 puntos básicos. Consideramos que esta propuesta afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económica que se ha venido dando en el país”, explicó.

Además, se pronunció sobre el documento del Banco de la República que advierte que es “ilegal” el traslado a Colpensiones de los más de 25 billones de pesos de las cuentas de ahorro individual.

“Esta comunicación recibió por mi parte una reclamación puesto que no fue discutida en el Banco de la República y, por ende, no podía ser firmada como tal. Creemos que aquí hubo un abuso de la situación comprometiendo a toda la junta directiva y, en particular, al Ministerio de Hacienda“, criticó.

La decisión de retirarse de la reunión refleja las tensiones entre el Ejecutivo y algunos miembros de la junta del banco central frente al rumbo de la política monetaria, en momentos en que persiste el debate sobre cómo equilibrar el control de la inflación con la necesidad de impulsar el crecimiento.