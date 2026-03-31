La continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol sigue en un limbo institucional, pero con respaldo político firme. Por tercera vez consecutiva, la junta directiva de la compañía terminó una sesión sin tomar una decisión definitiva sobre su permanencia, en medio de cuestionamientos legales y presiones de distintos sectores.

Lejos de abrir la puerta a un relevo, el presidente Gustavo Petro salió nuevamente en defensa del directivo y cuestionó lo que considera intereses políticos detrás de los señalamientos. A través de un mensaje público, el mandatario sugirió que los intentos por apartarlo coinciden con la finalización de contratos millonarios en el sector de petróleo y gas, insinuando que habría presiones de contratistas cercanos a sectores de oposición.

El jefe de Estado también planteó que la prioridad de la junta debería centrarse en garantizar transparencia en los procesos de licitación y propuso que trabajadores de la empresa puedan organizarse en cooperativas para competir por esos contratos, en línea con su visión de una empresa más cercana a la base laboral.

La discusión se da en paralelo a la imputación de la Fiscalía General de la Nación contra Roa por presunto tráfico de influencias, así como a otras controversias, entre ellas la remodelación de un apartamento cuyo costo se ha estimado en cerca de 2.000 millones de pesos.

En este último caso, un testigo, Jony Giraldo, ha entregado elementos a la Fiscalía. Sin embargo, el presidente Petro ha desestimado su credibilidad, calificándolo públicamente como “estafador” y vinculándolo con episodios relacionados con la familia de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Estas afirmaciones fueron rechazadas por Natalia Córdoba Castro, quien aseguró que no existen denuncias de su familia en ese sentido.

Mientras tanto, el ambiente interno también se tensiona. La Unión Sindical Obrera (USO) ha advertido sobre la posibilidad de un paro si Roa se mantiene en el cargo, al considerar que la controversia afecta la reputación de la empresa y podría impactar sus resultados.