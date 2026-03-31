Un informe The New York Times señala que el presidente Gustavo Petro no tiene cargos penales formulados en este momento por la justicia de Estados Unidos, a pesar de las investigaciones en su contra previamente divulgadas.

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De acuerdo con el medio estadounidense, autoridades judiciales adelantan indagaciones preliminares relacionadas con posibles vínculos del mandatario con personas asociadas al narcotráfico. Sin embargo, dichas pesquisas se encuentran en una fase inicial y no han derivado en acusaciones formales.

Dicha información fue suministrada al prestigioso medio por cuatro funcionarios de Estados Unidos y Colombia, que hablaron bajo condición de anonimato. “Es posible que los funcionarios estadounidenses quieran tranquilizar a Petro”, indica The New York Times.

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El medio también explica que las averiguaciones estarían centradas en determinar si durante la campaña presidencial de 2022 se produjeron eventuales contactos o solicitudes de apoyo a narcotraficantes.

Asimismo, el reporte indica que no hay evidencia de intervención directa de la Casa Blanca.

Vale mencionar que el pasado 20 de marzo, The New York Times reveló que la Justicia estadounidense está investigando al presidente Gustavo Petro.

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Según el periódico, las investigaciones, que se encuentran en fase preliminar y de las cuales aún no se sabe si derivarán en alguna imputación de cargos penales, están siendo llevadas a cabo por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn (Nueva York), e involucran a fiscales especializados en el narcotráfico internacional.

Además, también estarían involucrados agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, la agencia federal antinarcóticos) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). The New York Times logró hablar con algunas fuentes del proceso que decidieron mantener su anonimato.

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De momento, según NYT, la Casa Blanca no habría estado involucrada en el desarrollo de estas investigaciones, aunque no se descarta que el presidente Donald Trump mantenga una dura postura frente a su homólogo colombiano. Esto porque en ocasiones anteriores, el republicano se ha valido de estas investigaciones que de manera independiente realiza la justicia estadounidense sobre algunos líderes políticos para emplear duras acciones contra quienes considera como sus rivales y adversarios.

Aunque actualmente los presidentes Trump y Petro han desescalado sus ataques y bajado el tono luego de la reunión que sostuvieron el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, en la que de manera diplomática hablaron sobre varios temas, entre esos la lucha contra las drogas.

Precisamente el tema del narcotráfico ha sido uno de los puntos más álgidos que distancian a los mandatarios. En su momento Trump se refirió a Petro como un “enfermo” y no descartó una intervención militar.

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Solo un día después de llevar a cabo la operación militar que terminó en la captura de Nicolás Maduro, es decir el 4 de enero, Trump acusó al jefe de Estado colombiano de “fabricar cocaína”.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado en ese momento sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE.UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “a mi me suena bien eso”.

Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

En septiembre de 2025, EE.UU. revocó la visa a Petro después de que el colombiano participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

Sin embargo, este martes Petro señaló que el Gobierno estadounidense le reactivó el visado hasta el final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto.