En su reunión ordinaria de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República tomó este martes 31 de marzo una decisión clave sobre la política monetaria del país

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En una rueda de prensa, el gerente general del banco, Leonardo Villar, anunció que “la junta directiva decidió, por mayoría, incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, llevándola a 11,25%”.

El incremento se da en un contexto de inflación que se mantiene por encima de los niveles registrados a finales del año pasado.

Según el Banco, “la inflación total en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre de 2025 (5,1%)”.

Una tendencia similar se observa en la inflación básica, que excluye alimentos y regulados: “aumentó a 5,4% y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre (5,0%)”. El Banco aclaró que “la moderación de la inflación total en febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados”.

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Asimismo, respecto a las expectativas futuras, estas se mantienen altas, aunque con ligeras bajas. El banco destacó que “en el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4% a 6,3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8%”.

Por su parte, “las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7,0%”.

En cuanto a la actividad económica, los últimos datos del DANE reflejan un crecimiento moderado. “Las cifras del DANE en su serie desestacionalizada mostraron un crecimiento del PIB de 2,2% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025 el crecimiento económico fue de 2,6%, inferior al 2,9% previsto por el equipo técnico”, indicó la entidad.

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Por otro lado, el banco también advirtió sobre factores externos que podrían afectar la economía local. “La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejoraría los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año”.

Finalmente, el banco recalcó que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está “encaminada a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible”.

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